Vienna Capitals verstärken Defensive

Die Vienna Capitals verstärken ihre Defensive mit dem 28‑jährigen US-Amerikaner Nate Kallen.

Der Rechtsschütze, der künftig die Rückennummer 26 trägt, kommt vom ECHL-Team Tahoe Knight Monsters und unterschreibt in Wien bis Saisonende.

Kallen war in der laufenden Saison mit 28 Punkten aus 46 Spielen der punktbeste Verteidiger des Vegas-Golden-Knights-Partnerteams. Der Kalifornier bringt außerdem Europa-Erfahrung aus Bratislava und Glasgow mit, wo er jeweils als produktiver Defender überzeugte.

"Ich freue mich riesig, zu diesem Zeitpunkt der Saison zu den Capitals zu stoßen", sagt Kallen zu seinem Wechsel. Auch Caps-Sportdirektor Christian Dolezal zeigt sich zufrieden: "Es ist schwierig, zu dieser Zeit Verstärkungen zu finden. Umso mehr freuen wir uns, Nate in Wien begrüßen zu dürfen."