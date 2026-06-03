Vienna Capitals schnappen sich einen ÖEHV-Verteidiger

Die Vienna Capitals verpflichten Devin Steffler vom HC Innsbruck.

Der 25-jährige Verteidiger verbrachte die vergangenen zwei Spielzeiten bei den Tirolern und das Saisonfinish jeweils bei Caps-Kooperationspartner Zell am See in der Alps Hockey League.

In Wien erhält der Österreicher, der in den USA geboren wurde, nun einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten.

ICE-Debüt gegen die Capitals

Steffler kann auf die Erfahrung aus 130 Spielen in der win2day ICE Hockey League zurückgreifen. Sein erstes Liga-Spiel bestritt der Rechtsschütze im Oktober 2021 im Dress von Red Bull Salzburg gegen die Capitals.

In der abgelaufenen Spielzeit zählte Steffler zu den Lichtblicken der "Haie" und wurde dafür im Februar von Teamchef Roger Bader mit seinem Länderspiel-Debüt für das ÖEHV-Nationalteam belohnt. Mittlerweile hält er bei sechs Einsätzen für Österreich.

"Interessantes Profil"

"In der vergangenen Spielzeit hat er viel Verantwortung und Eiszeit in Innsbruck übernehmen dürfen. In dieser Rolle hat er gut performt. Als rechtsschießender österreichischer Verteidiger verfügt er außerdem über ein interessantes Profil", sagt Sportchef Christian Dolezal.

Steffler sieht die Caps als richtigen Schritt in seiner Karriere: "Auch wenn wir als Mannschaft letztes Jahr in Innsbruck nicht erfolgreich waren, war es für mich persönlich eine gute Saison. In den Nationalteam-Camps, in denen ich in diesem Jahr dabei war, habe ich sehr viel gelernt. Das war eine super Erfahrung."