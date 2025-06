Der HC Innsbruck muss sich für die kommende Saison um einen neuen Headcoach bemühen.

Wie der ICE-Klub mitteilt, wird Jordan Smotherman wider Erwarten nicht mehr an der Bande stehen. Der 39-Jährige hat aus familiären Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

"Gründe sind nachvollziehbar"

"Die Entscheidung ist mir unendlich schwer gefallen", so Smotherman. "Ich war voller Vorfreude auf die neue Saison aber private Umstände zwingen mich dazu, meine Prioritäten neu zu ordnen. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten HCI-Staff, vor allem meinem Co-Trainer Florian Pedevilla, dem Team rund um Günther Hanschitz sowie natürlich allen Spielern, Fans und Partnern für ihr Vertrauen. Ich werde Innsbruck und die Haie-Familie in bester Erinnerung behalten", erklärt er in einer Aussendung.

Bei den "Haien" kam man dem Wunsch des 39-Jährige nach und zeigt Verständnis für diesen Schritt. "Es ist schade, aber Jordans Gründe sind nachvollziehbar. Wir danken ihm für seinen Einsatz, sein Engagement und die professionelle Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Kaderplanung steht – auch dank seiner akribischen Arbeit in den letzten Monaten – auf einem sehr soliden Fundament", so General Manager Günther Hanschitz.

Man befinde sich bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern, so der Klub.