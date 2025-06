Vienna Capitals holen Verstärkung aus Schweden

Die Vienna Capitals verstärken sich für die kommende Saison mit dem 23-jährigen Kanadier Carter Souch.

In Wien wird der 23-Jährige mit einem Einjahres-Vertrag ausgestattet.

"Ich freue mich sehr über mein Engagement bei den Vienna Capitals. Im Vorfeld habe ich über die Organisation und die Art, wie die Spieler in Wien behandelt werden, gehört. Die Capitals bieten mir die Möglichkeit, in einer guten Liga zu spielen. In einer der lebenswertesten Städte der Welt leben zu dürfen, ist dabei ein großer Bonus", so Souch.

"Vor meiner Verletzung in der Vorsaison habe ich wirklich gutes Eishockey gespielt. Ich bin wieder zu 100 Prozent fit und denke, dass ich gestärkt daraus hervorgegangen bin, auch mental. Ich bin noch relativ jung und denke, dass ich von Coach Gerry Fleming viel lernen kann. Meine Vorfreude auf die kommende Saison ist bereits sehr groß", wird der Eishockey-Crack auf der Homepage der Capitals zitiert.

Souch überzeugte von Beginn weg

Der Kanadier begann seine Karriere auf höchstem Juniorenniveau in der Western Hockey League für die Edmonton Oil Kings, ehe er in der Saison 2022/23 bei den Greenville Swamp Rabbits seine Profi-Karriere begann.

In den ersten beiden Profi-Spielzeiten bei den Greenville Swamp Rabbits in der ECHL wusste der Kanadier stets zu überzeugen und wechselte für die Saison 24/25 in die zweite schwedische Liga zu Södertälje SK.

Bei den Schweden konnte der technisch versierte und eisläuferisch starke Kanadier in 26 Spielen 25 Punkte (9 Tore und 16 Assists) verbuchen, ehe ihn ein Knöchelbruch vorzeitig zu seinem Saisonende zwang.

"Carter war vor seiner Verletzung einer der besten Spieler der HockeyAllsvenskan. Er ist ein dynamischer Angreifer, der das Spiel mit seinem Speed und seinem Hockey-IQ prägen kann. Darüber hinaus ist er überaus technisch beschlagen und kann uns in allen Phasen des Spiels helfen. Sein Skill-Set wird unserer Offensive weitere Variabilität verleihen. Wir haben mit Carter einen aufstrebenden, jungen Import-Spieler gefunden, der mit seinen 23 Jahren noch nicht am Zenit angelangt ist", zeigt sich Christian Dolezal begeistert.

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025