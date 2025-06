Innsbrucker Haie verstärken sich mit Top-Defender

Die Innsbrucker Haie verstärken sich in der Defensive.

Wie der ICE-Klub am Dienstag bekannt gibt, heuert Cole Moberg in der kommenden Saison bei den Tirolern an. Der 24-jährige Kanadier kommt aus der ECHL von den Florida Everblades, mit denen er zwei Titel holte.

Der Verteidiger wurde 2019 an 194. Stelle von den Chicago Blackhawks im NHL-Draft gepickt. Einen Einsatz konnte Moberg in der NHL keinen verzeichnen, es folgten Stationen in der AHL bei Rockford IceHogs und San Jose Barracuda.

Erste Station in Europa

Danach ging es weiter in die ECHL zu den Orlando Solar Bears und Florida Everblades. Zwischenzeitlich kehrte Moberg kurzfristig in die AHL zu Syracuse Crunch zurück, für die er fünf Spiele bestritt.

Der 1,90 m große Moberg über den Wechsel nach Innsbruck: "Ich bin natürlich sehr aufgeregt. Ich freue mich auf meine erste Station in Europa. Ich habe nur gute Dinge über die Organisation, die Fans und die Stadt gehört. Ich werde kommende Saison alles tun, um dem Team zu helfen, besser und erfolgreicher zu werden."