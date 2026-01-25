Winnipeg Jets Winnipeg Jets WIN Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
1:5
0:0 , 1:1 , 0:4
  • Cole Koepke
  • J.T. Compher
  • J.T. Compher
  • Lucas Raymond
  • Alex DeBrincat
  • Marco Kasper
NEWS

Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

Der Kärntner unterstreicht in Winnipeg seine gute Form und verbucht sein fünftes Saisontor.

Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1.at
Kommentare

Marco Kasper steuert am Samstag (Ortszeit) in der NHL beim 5:1-Kantersieg der Detroit Red Wings bei den Winnipeg Jets ein Tor und einen Assist bei.

Der Kärntner setzt in der 59. Spielminute nach einem sehenswerten Konter den Schlusspunkt und hält damit in dieser Saison in 52 Spielen bei zwölf Scorerpunkten (5 Tore, 7 Assists). Alleine in den letzten fünf Partien war Kasper an sechs Treffern beteiligt.

Zuvor verlaufen die ersten 30 Minuten der Partie torlos, ehe Koepke die Jets in Führung bringt (31.). Compher gelingt für Detroit der Ausgleich (36.), im Schlussdrittel drehen die Red Wings mächtig auf.

Compher schnürt seinen Doppelpack (42.), Raymond trifft nach Vorarbeit von Kasper zum 3:1 (49.). DeBrincat macht mit seinem Treffer ins verwaiste Tor bereits den Deckel drauf, dann schließt Kasper bei einer Zwei-gegen-Eins-Situation selbst zum 5:1 ab (beide 59.).

"Einfach zurückgefightet"

"Wir haben einfach zurückgefightet. Wir haben in den ersten beiden Dritteln sicher nicht unser bestes Spiel gezeigt. Natürlich wollen wir besser starten, aber es ist gut, dass wir auch diese Spiele gewinnen können", sagt Kasper.

"Ich glaube, J.T. ist ein bisschen wie ein Schweizer Messer", meint Detroit-Coach Todd McLellan und erklärt die Metapher: "Du kannst ihn in vielen verschiedenen Situationen gebrauchen."

Detroit ist Leader in der Atlantic Division. Seit 29. November gab es in 28 Spielen 19 Siege, bei vier Niederlagen nach Verlängerung.

