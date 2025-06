Nick Bonino beendet seine Karriere und kehrt nach Nordamerika zurück.

Für den langjährigen NHL-Spieler hat sich die Chance ergeben, bei den Pittsburgh Penguins als Assistant Coach des neuen Cheftrainers Dan Muse anzuheuern. Daher hängt der Center seine Schlittschuhe an den Nagel und geht in jene Organisation, mit der er 2016 und 2017 den Stanley Cup gewinnen konnte.

"Wir denken, es ist die beste Entscheidung für meine Familie in dieser Zeit", erklärt Bonino in einem Videostatement. "Es war eine harte Entscheidung, da wir eine unglaubliche Zeit in Ljubljana hatten. Jeder hat uns willkommen geheißen, wir können den Fans für ihre Unterstützung gar nicht genug danken. Ich werde für immer ein Fan des Klubs sein."

Der 37-jährige US-Amerikaner sorgte im vergangenen November mit seinem Wechsel nach Ljubljana und damit in die win2day ICE Hockey League für großes Aufsehen und verlängerte erst Ende April seinen Vertrag um ein Jahr.

Bonino bestritt insgesamt 24 Spiele in der ICE, dabei verbuchte er 18 Scorerpunkte (sechs Tore, zwölf Assists). Mit Ljubljana gewann er die slowenische Meisterschaft.

