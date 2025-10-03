Suche
    Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch ersteigern

    Ersteigere das Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch aus dem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien. Jetzt bei United Charity mitbieten!

    Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch ersteigern Foto: © GEPA
    Textquelle: © Österreichische Sporthilfe

    Dieses authentische Erinnerungsstück steht nicht nur für einen besonderen Abend, sondern auch für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur WM 2026. Michael Gregoritsch, bereits 68-facher Nationalspieler mit 21 Toren für Österreich, hat das Trikot im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien getragen und damit ein weiteres Kapitel seiner beeindruckenden Karriere geschrieben. Sichere dir dieses exklusive Trikot und hol dir ein Stück Fußballgeschichte nach Hause!

    Foto: © GEPA

    Du bietest auf ein besonderes Fußball-Highlight: Das Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch aus dem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien:

    • Getragen im WM-Quali Spiel am 09. September 2025 gegen Bosnien Herzegowina
    • Signiert von Michael Gregoritsch
    • Deutlich wahrnehmbare Geruchs- und Gebrauchsspuren
    • Marke: Puma
    • Größe: XL
    • Anmerkung: Eine Videodokumentation wird die Authentizität der Unterschrift bestätigen.

    Den Erlös der Auktion „Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch aus dem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

    Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

