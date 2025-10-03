Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch ersteigern

Dieses authentische Erinnerungsstück steht nicht nur für einen besonderen Abend, sondern auch für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur WM 2026. Michael Gregoritsch, bereits 68-facher Nationalspieler mit 21 Toren für Österreich, hat das Trikot im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien getragen und damit ein weiteres Kapitel seiner beeindruckenden Karriere geschrieben. Sichere dir dieses exklusive Trikot und hol dir ein Stück Fußballgeschichte nach Hause!

Du bietest auf ein besonderes Fußball-Highlight: Das Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch aus dem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien:

Getragen im WM-Quali Spiel am 09. September 2025 gegen Bosnien Herzegowina

Signiert von Michael Gregoritsch

Deutlich wahrnehmbare Geruchs- und Gebrauchsspuren

Marke: Puma

Größe: XL

Anmerkung: Eine Videodokumentation wird die Authentizität der Unterschrift bestätigen.

Den Erlös der Auktion „Matchworn-Trikot von Michael Gregoritsch aus dem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

