Er zählt zu den erfolgreichsten Extrem-Sportlern Österreichs:Michael Strasser durchquerte Afrika sowie Nord- und Südamerika mit dem Rad – jeweils der Länge nach und in Rekordzeit.

Nun hast du die einmalige Gelegenheit, ein Stück Sportgeschichte zu ersteigern: eine original getragene Rad- und Laufbekleidung vom Projekt 7-7-1, bei dem er im Juli 2024 die sieben höchsten Gipfel der sieben Alpenländer in Rekordzeit bezwang.

Die beeindruckende Dokumentation findest du hier:

redbull.com/project-7-7-1

Biete mit auf original getragene Sportbekleidung von Michael Strasser aus dem Projekt 7-7-1:

Radhose (Größe M)

Radtrikot (Größe S)

Radsocken (Größe 43)

Rad-Handschuhe

Laufhose (Größe M)

Laufshirt (Größe S)

Die Übergabe erfolgt auf Wunsch gerne persönlich – inklusive Signatur von Michael Strasser.