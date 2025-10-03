Er zählt zu den erfolgreichsten Extrem-Sportlern Österreichs:Michael Strasser durchquerte Afrika sowie Nord- und Südamerika mit dem Rad – jeweils der Länge nach und in Rekordzeit.
Nun hast du die einmalige Gelegenheit, ein Stück Sportgeschichte zu ersteigern: eine original getragene Rad- und Laufbekleidung vom Projekt 7-7-1, bei dem er im Juli 2024 die sieben höchsten Gipfel der sieben Alpenländer in Rekordzeit bezwang.
Die beeindruckende Dokumentation findest du hier:
redbull.com/project-7-7-1
Biete mit auf original getragene Sportbekleidung von Michael Strasser aus dem Projekt 7-7-1:
- Radhose (Größe M)
- Radtrikot (Größe S)
- Radsocken (Größe 43)
- Rad-Handschuhe
- Laufhose (Größe M)
- Laufshirt (Größe S)
Die Übergabe erfolgt auf Wunsch gerne persönlich – inklusive Signatur von Michael Strasser.