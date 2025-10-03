Suche
    7-7-1-Rekord-Outfit: Worn & signed von Michael Strasser

    Ersteigere das „Getragene 7-7-1 Rekord-Outfit – handsigniert von Michael Strasser“. Jetzt bei United Charity mitbieten!

    Textquelle: © Österreichische Sporthilfe

    Er zählt zu den erfolgreichsten Extrem-Sportlern Österreichs:Michael Strasser durchquerte Afrika sowie Nord- und Südamerika mit dem Rad – jeweils der Länge nach und in Rekordzeit.

    Nun hast du die einmalige Gelegenheit, ein Stück Sportgeschichte zu ersteigern: eine original getragene Rad- und Laufbekleidung vom Projekt 7-7-1, bei dem er im Juli 2024 die sieben höchsten Gipfel der sieben Alpenländer in Rekordzeit bezwang.

    Die beeindruckende Dokumentation findest du hier:
    redbull.com/project-7-7-1

    Biete mit auf original getragene Sportbekleidung von Michael Strasser aus dem Projekt 7-7-1:

    • Radhose (Größe M)
    • Radtrikot (Größe S)
    • Radsocken (Größe 43)
    • Rad-Handschuhe
    • Laufhose (Größe M)
    • Laufshirt (Größe S)

    Die Übergabe erfolgt auf Wunsch gerne persönlich – inklusive Signatur von Michael Strasser.

