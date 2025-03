Der KAC legt im Playoff der win2day ICE Hockey League wieder vor.

Die Rotjacken gewinnen Viertelfinal-Spiel 3 gegen den HC Pustertal daheim deutlich mit 6:2 und gehen in der best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung.

Nach dem 0:3 am Dienstag in Bruneck ist der Rekordmeister auf Wiedergutmachung aus und geht in der zwölften Spielminute durch Hochegger (12.) in Front.

KAC dreht im Mittelabschnitt auf

Im zweiten Spielabschnitt drehen die Klagenfurter auf und schreiben dreifach an. Maier braucht keine Minute, um auf 2:0 zu stellen (21.). Torjäger Fraser erhöht auf 3:0 (28.), Pastujov legt das 4:0 nach (34.).

Das letzte Drittel startet mit dem ersten Treffer der Gäste, Svedberg trifft ins kurze Eck (41.). Die Antwort der Hausherren folgt prompt, Maier schnürt seinen Doppelpack (44.). Nickl stellt kurz darauf auf 6:1 (48.).

Für das letzte Tor des Abends sorgt Pustertals Findlay in Überzahl (56./PP). Zuvor muss Frycklund nach einem harten Check von Nickl vom Eis geholfen werden. Die Partie ist besonders in der Schlussphase von vielen Nicklichkeiten und Rangeleien geprägt, insgesamt werden 72 Strafminuten (22 KAC, 50 Pustertal) ausgesprochen.

Der KAC hat am Sonntag (18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Pustertal die Chance, sich die ersten Matchpucks zu erarbeiten.

