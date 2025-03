Die Black Wings Linz feiern in der win2day ICE Hockey League ihren ersten Viertelfinal-Sieg.

Die Stahlstädter entscheiden das dritte Spiel gegen die Graz99ers daheim mit 3:2 nach Overtime für sich und verkürzen in der best-of-seven-Serie auf 1:2.

Das Spiel startet ähnlich rasant wie das erste Aufeinandertreffen in der Stahlstadt. In der sechsten Spielminute gehen die Gäste in Führung, Antonitsch bugsiert einen Rebound ins Netz (6.). Keine zwei Minuten später folgt die Antwort der Black Wings, St-Amant ist aus kurzer Distanz zur Stelle und überwindet Graz-Keeper Gunnarsson (8.).

111 Sekunden später trifft Graz erneut, Kainz erzielt sein drittes Saisontor und schießt sein Team wieder in Front (10.). Beide Teams finden in weiterer Folge gute Torchancen vor - für Linz scheitert Ograjensek (12.) an Gunnarsson, Tirronen bringt Huber zweimal zur Verzweiflung (16., 18.).

Diesmal trifft Linz in letzter Minute und der Overtime

Im Mittelabschnitt sind die 99ers das etwas gefährlichere Team, unter anderem trifft Kainz das Außennetz (29.) und Huber kommt erneut nicht an Tirronen vorbei (37.). Den Linzern bieten sich hingegen zwei konkrete Chancen auf den Ausgleich, doch Kristler (35.) und Scheid (36.) kommen nicht durch.

Die Linzer versuchen im Schlussdrittel proaktiv den Ausgleich zu erzwingen, Kristler bietet sich die beste Möglichkeit darauf. Doch der Routinier vollbringt das Kunststück, bei halbleerem Tor nur den Fanghandschuh von Gunnarsson zu treffen (45.). Kurz vor Schluss pariert der schwedische Keeper einen Breakaway von St-Amant (59.).

Den Black Wings bietet sich mit einer verbleibenden Minute auf der Spieluhr nochmal die Chance auf ein Überzahlspiel, in dem der Ausgleich erzwungen wird. Knott zieht ab, Collins fälscht ab - 2:2 (60./PP).

Wie schon in Spiel 2 in Graz fällt die Entscheidung erst in der zweiten Overtime: Moros Schuss bei 3-gegen-3 kann Gunnarsson noch parieren, beim Abpraller von St-Amant ist der Schwede jedoch machtlos. Der Kanadier wird mit einem Doppelpack zum Matchwinner und versetzt die Linzer Eisarena in Ekstase.

Das vierte Spiel steigt am Samstag (18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Graz.

