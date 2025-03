Der HC Bozen geht in Spiel 3 des Playoff-Viertelfinales der win2day ICE Hockey League gegen den VSV als Sieger hervor. Die Südtiroler drehen einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Heimerfolg.

Richter besorgt am Ende eines ausgeglichenen ersten Drittels die 1:0-Führung für die Kärntner (18.). Die Foxes starten in der Folge besser in das Mitteldrittel. Halmo vergibt zunächst noch die große Chance auf den Ausgleich (28.), doch nur wenige Momente später stellt Mitspieler Bourque auf 1:1 (30.).

Gleich darauf legt der HC Bozen fast nach, die Fans haben den Torschrei schon auf den Lippen, der VSV bekommt die Situation aber gerade noch geklärt (30.).

Per Doppelschlag zum Heimsieg

Am Freitagabend zeichnen sich in der Sparkasse Arena vor allem die beiden Torhüter Harvey und Cannata mit guten Reflexen aus, doch im Schlussdrittel muss sich der VSV-Keeper zweimal geschlagen geben.

Hults (52.) und Bradley (53./PP) gelingt der Doppelschlag und dem HCB damit ein großer Schritt in Richtung Heimsieg. Die Gäste nehmen zwar nochmal den Torhüter heraus – die Stange verhindert ein Empty-Net-Goal der Südtiroler –, am Ende muss sich der VSV aber geschlagen geben.

Der HC Bozen geht damit in der best-of-seven-Serie mit 2:1 in Führung. Die nächste Begegnung steht am Sonntag auf dem Programm, gespielt wird wieder in Villach (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

