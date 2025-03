In Villach gab es am Faschingsdienstag viele Gründe zum Feiern.

Der VSV bezwang den HC Bozen in einem Krimi mit 4:3 nach Overtime und schaffte damit in der best-of-seven-Serie den 1:1-Ausgleich. Spielbericht >>>

Am Freitag folgt das dritte Viertelfinal-Duell in Bozen - 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Cannata wird neue Nummer 1

Außerdem wurden die Vertragsverlängerungen von Joe Cannata und Dylan MacPherson bekanntgegeben.

Der 35-jährige Keeper wurde während der Saison verpflichtet und wird für zwei weitere Spielzeiten das Trikot der "Adler" tragen. Nach 14 Einsätzen hat der US-Amerikaner eine Fangquote von 92 Prozent und wird nach dem Karriereende von Jean-Philippe Lamoureux die Nummer 1 im VSV-Tor sein.

VSV-Geschäftsführer Martin Winkler zeigt sich erfreut: "Joe ist nicht nur einer der besten Torhüter der Liga, sondern auch ein echter Führungsspieler in unserer Mannschaft. Seine konstant starken Leistungen und seine Professionalität machen ihn zu einem wichtigen Baustein für unsere zukünftigen Erfolge."

MacPherson auch im Ausland begehrt

MacPherson war auch im Ausland begehrt, besonders deutsche Klubs sollen am 26-jährigen Defender Interesse gezeigt haben. Doch der kanadische Rechtsschütze hängt ein weiteres Jahr an der Drau an, hält nach insgesamt 103 Spielen im Dress der Villacher bei 55 Scorerpunkten (17 Tore, 38 Assists).

"Dylan ist ein hart arbeitender Verteidiger, der uns in seinen zwei Jahren in Villach absolut überzeugt hat und ein integraler Bestandteil unserer Mannschaft ist. Er bringt Führungsqualitäten mit und wird unserer Defensive weiterhin die notwendige Stabilität verleihen", so Winkler.

