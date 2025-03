Der KAC steht im Halbfinale der win2day ICE Hockey League!

Der Sieger des Grunddurchgangs schlägt den HC Pustertal in Viertelfinal-Spiel 6 auswärts mit 3:1 und vermeidet somit ein mögliches Entscheidungsspiel vor heimischen Publikum. Die Gastgeber aus Bruneck halten erneut lange dagegen, sind am Ende aber vor allem offensiv zu harmlos.

Die Klagenfurter finden gut in die Partie: Herburger wird in zentraler Position sträflich alleine gelassen und bringt die Rotjacken mit einem platzierten Abschluss in Führung (7.). In einem flotten ersten Drittel mit wenigen Unterbrechungen bleibt der KAC tonangebend und tritt siegessicher auf.

Pustertaler Effizienz sorgt für Spannung

Im Mittelabschnitt passiert wenig, der KAC muss nicht, Pustertal scheint nicht zu können. So ist die Erleichterung auf Kärntner Seite kurz nach Beginn des Schlussdrittels groß, als Fraser vor dem Tor goldrichtig steht und zum 2:0 verwertet (43.).

Pustertal bleibt in der Offensive lange ungefährlich, bis zur 48. Minute haben die Italiener nur zehn Abschlüsse zu verzeichnen. Der elfte Schuss auf Sebastian Dahm ist dann aber drin: Purdeller (48.) bezwingt den KAC-Goalie mit einem platzierten Schlenzer.

Die Gastgeber laufen im Anschluss erfolglos gegen die Klagenfurter Defensive an. Kurz vor Schluss sorgt Obersteiner (59./EN) mit dem 3:1 ins verwaiste Tor für die Entscheidung.

Die best-of-seven-Serie geht mit 4:2 an die Rotjacken, der Halbfinal-Gegner wird am Sonntag in Spiel 7 zwischen den Black Wings Linz und den Graz99ers ermittelt.

