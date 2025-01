Wichtiger Heimsieg für die Graz99ers gegen den HC Bozen!

Die Steirer gewinnen gegen die "Foxes" in der 39. Runde der win2day ICE Hockey League mit 2:1 und fahren so wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation ein.

Die Grazer erwischen dabei einen Start wie aus dem Bilderbuch und können bereits nach wenigen Minuten durch Hora, nach schöner Vorarbeit von Gooch und Roy, mit 1:0 in Führung gehen (5.).

Und auch danach lässt das Team von Headcoach Harry Lange nicht locker und erhöht in Person von Bailey (8.), der viel zu einfach vor HCB-Goalie Harvey auftaucht, auf 2:0 und stellt damit den Pausenstand her.

99ers verwalten knappe Führung

Im zweiten Drittel kommen die "Foxes" dann aber besser in die Partie und können durch Gazley in Minute 27 auf 2:1 verkürzen. Danach versuchen beide Teams zwar für weitere Gefahr im zweiten Drittel zu sorgen. Für weitere Tore reicht es in den zweiten 20 Minuten allerdings nicht mehr.

So auch im Schlussdrittel, denn die Gastgeber verwalten die knappe Führung bis zum Ende und gewinnen gegen die Bozener mit 2:1. Durch den wichtigen Sieg verschaffen sich die 99ers Luft im Kampf um die Top-Sechs.

In der Tabelle liegen die Grazer nun mit 63 Punkten auf Rang vier, Bozen hält bei 71 Punkten und ist aktuell Dritter.