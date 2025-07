T. J. Brennan kehrt in die wind2day ICE Hockey League zurück.

Der US-Amerikaner verlässt den Schweizer Klub HC Ajoie gen Slowenien und schließt sich Olimpija Ljubljana an. Das gab der Verein am Montag bekannt. Über die Vertragslaufzeit machten die Slowenen keine Angaben.

In Österreich spielte Brennan in der Saison 2021/22 für Red Bull Salzburg und zählte dabei zu den besten Spielern der Liga. Der Verteidiger verbuchte in 60 Spielen beeindruckende 59 Punkte (27 Tore, 32 Assists) und gewann mit den Mozartstädtern die Meisterschaft.

Anschließend zog es den 36-Jährigen, der in seiner Karriere auf 478 Punkte in der AHL kommt und auch in der NHL-Erfahrung hat, zum HC Ajoie in die Schweiz. Sein Vertrag wurde dort nach Ende der Saison 2024/25 nicht mehr verlängert.

