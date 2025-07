Nächster und zugleich letzter Neuzugang für die Vienna Capitals!

Der Klub aus der win2day ICE Hockey League verstärkt sich mit dem 31-jährigen Italo-Kanadier Randy Gazzola. Der Verteidiger spielte zuletzt für Asiago Hockey und unterschreibt nun in Wien einen Einjahresvertrag.

Gazzola bringt eine Menge Erfahrung mit und sammelte in den letzten drei Grunddurchgängen in der ICE so viele Punkte wie kein anderer Verteidiger (108 Punkte, 22 Tore und 86 Assists). Letzte Saison verbuchte er im Grunddurchgang überhaupt den besten Punkteschnitt (1,27 pro Spiel) aller Liga-Spieler.

"Randy hat sich in den vergangenen drei Jahren in der win2day ICE Hockey League einen Namen gemacht. Wir wollten die letzte Defensivposition mit einem Rechtsschützen, der den Puck gut bewegen kann, besetzen. Das ist uns mehr als adäquat gelungen", so Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Caps.

Der Kader der Hauptstädter ist damit komplett.

Der Capitals-Kader für die Saison 2025/26:

Tor: Evan Cowley (25/26), Sebastian Wraneschitz (25/26)

Defensive: Simon Bourque (25/26), Randy Gazzola (25/26), Dominic Hackl (26/27), Cole Hults (25/26), Erik Kirchschläger (25/26), Lorenz Lindner (26/27), Nelson Nogier (26/27), Raphael Wolf (26/27)

Offensive: Sam Antonitsch (26/27), Zane Franklin (25/26), Jérémy Grégoire (25/26), Mitch Hults (25/26), Felix Koschek (26/27), Christof Kromp (25/26), Benjamin Lanzinger (26/27), Senna Peeters (25/26), Armin Preiser (25/26), Marco Richter (26/27), Carter Souch (25/26), Maximilian Theirich (25/26), Linden Vey (26/27), Leon Wallner (25/26)