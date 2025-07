„Erweiterter Kader“: Caps bauen auf Zukunftsspieler

Kurz vor Abschluss der Kaderplanung für die neue Saison haben die spusu Vienna Capitals ein weiteres Update veröffentlicht – diesmal betrifft es den "erweiterten Kader".

In der Aussendung teilen die Wiener mit, dass fünf junge Spieler dem erweiterten Kader angehören und in der kommenden Saison vorwiegend in der Alps Hockey League eingesetzt werden, aber bei Bedarf für die Profimannschaft spielberechtigt sind.

Genauer gesagt geht es um die Talente Josef Flick, Lukas Piff, Max Stiegler sowie Leon und Lorenz Widhalm. Stiegler und Leon Widhalm streben mit den Zeller Eisbären die Mission Titelverteidigung an, die restlichen drei Spieler werden bei anderen Klubs Erfahrung sammeln. Der bereits routiniertere Pfiff soll nach langer Verletzungspause wieder Spielpraxis sammeln.

Böhm verlässt Caps - Preiser nach Verletzung bereits operiert

"Von der Schaffung des erweiterten Kaders werden wir als Verein und die jeweiligen Spieler nicht nur in der kommenden Saison, sondern auch langfristig profitieren. So stehen der Profimannschaft bei Personalproblemen Spieler zur Verfügung, die ohne Probleme Teil des Teams sein können", sagt Christian Dolezal.

Der Sportlicher Leiter der Caps fügt hinzu: "Des Weiteren ist es unser Ziel und unsere Aufgabe, wieder einige vielversprechende Talente aus den Nachwuchsmannschaften an die Kampfmannschaft heranzuführen."

Mit Mathias Böhm geben die Wiener gleichzeitig auch einen Abgang bekannt. Der 22-Jährige hat insgesamt 149 Spiele für die Capitals in der win2day ICE Hockey League bestritten.

Zudem gibt es auch schon den ersten Verletzten zu beklagen: Armin Preiser hat sich im Sommertrainingslager eine Unterkörperverletzung zugezogen. Der 24-Jährige ist bereits erfolgreich operiert worden und wird zumindest die Vorbereitung auf die anstehende Saison verpassen.

Bevor wir morgen mit der Verpflichtung eines weiteren Verteidigers die Kaderplanung abschließen, gibt es hier noch ein Kader-Update: https://t.co/bRRlqP2vP0#VIC | #CapitalsCity pic.twitter.com/sjcDL0VlJ0 — Vienna Capitals (@viennacapitals) July 29, 2025