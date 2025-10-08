Capitals-Angreifer muss nach OP lange pausieren

Die Vienna Capitals müssen länger als erhofft auf Angreifer Senna Peeters verzichten.

Der 23-Jährige hatte sich Ende August in einem Testspiel gegen Slovan Bratislava eine Oberkörperverletzung zugezogen und musste nun operiert werden. Die OP verlief Anfang der Woche positiv, so die Capitals in einer Aussendung. In den nächsten Monaten kann Peeters aber nicht auf dem Eis stehen.

"Bei Senna haben wir in den vergangenen Wochen zugewartet, ob sich eine Verbesserung seiner Oberkörperverletzung einstellt. Diese ist leider ausgeblieben, weswegen die Operation letztlich alternativlos war", sagt Christian Dolezal, der Sportliche Leiter der Wiener.

Wann genau Peeters zurückkehren kann, hänge vom Heilungsverlauf ab. Der Austro-Belgier wechselte erst im vergangenen Sommer vom KAC nach Wien.

Verletzungspech als ständiger Begleiter

Die Capitals mussten in den vergangenen Wochen nicht nur auf Peeters verzichten. Auch die Angreifer Jeremy Gregoire, Felix Koschek, Benjamin Lanzinger und Leon Wallner fielen zuletzt aufgrund von Verletzungen aus.

"Sollte nichts Weiteres passieren, sind bis auf Senna Peeters alle derzeit verletzten Angreifer in den kommenden Wochen wieder verfügbar", so Dolezal.

Die Caps halten nach acht Runden bei vier Siegen und vier Niederlagen in der win2day ICE Hockey League (ein Sieg und eine Niederlage in der Overtime). Am Freitag sind die Hauptstädter beim EC Red Bull Salzburg zu Gast.