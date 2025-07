Der Spielplan für die Regular Season der win2day ICE Hockey League ist draußen.

Am Donnerstag-Nachmittag veröffentlicht die ICE den Plan für alle 52 Spieltage des Grunddurchgangs.

Eröffnet wird die neue Saison bei Liga-Neuling Budapest, der auf den VSV trifft. Schon zwei Tage später kommt es zur Neuauflage des Finals zwischen Salzburg und dem KAC. Am 14. November steigt hingegen das Kärntner Derby zum ersten Mal in der neuen Saison.

Wie in der Vorsaison gibt es wieder 48 Spiele pro Team in der Regular Season, der Grunddurchgang umfasst also je zwei Hin- und Rückspiele.

Hier geht's zum gesamten Spielplan der win2day ICE Hockey League >>>

Die ersten zwei Runden der ICE:

Runde 1 | Fr, 12.09.2025:

18:30 Uhr: FTC-Telekom Budapest – EC iDM Wärmepumpen VSV

19:15 Uhr: EC-KAC – Hydro Fehérvár AV19

19:15 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Pioneers Vorarlberg

19:15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal

19:15 Uhr: Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals

19:45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg



Runde 2 | So, 14.09.2025:

16:00 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz

16:00 Uhr: Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck

16:30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – EC-KAC (LIVE auf ORF 1)

17:00 Uhr: HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers

17:30 Uhr: Vienna Capitals – FTC-Telekom Budapest

18:00 Uhr: Olimpija Ljubljana – EC iDM Wärmepumpen VSV

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025