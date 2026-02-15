Die Graz99ers machen nach der Länderspielpause dort weiter, wo sie aufgehört haben.

In der 47. Runde der win2day ICE Hockey League feiern die Steirer einen 8:3-Kantersieg bei FTC-Telekom Budapest.

Der Torreigen wird früh eröffnet, Vela schnürt mit Treffern in den Spielminuten vier und acht gleich einen Doppelpack. Innerhalb von 91 Sekunden bauen Comebacker Hora (13.) und Zündel (14.) die Führung auf 4:0 aus.

Der ungarische Hauptstadt-Klub schöpft kurz vor der Pause neue Hoffnung, als Bengtsson und Kestila binnen 48 Sekunden auf 2:4 verkürzen (jeweils 20.).

Graz lässt nicht locker

Besagte Hoffnung lebt jedoch nicht lange, da Collins den Vorsprung nur 1:05 Minuten nach Wiederbeginn wieder auf drei Tore ausbaut (22.). Currie legt kurz darauf das 6:2 nach (23.).

Die Truppe von Head Coach Dan Lacroix lässt daraufhin nicht locker, Vela verbucht einen Triplepack (29.). Für den Schlusspunktaus Grazer Sicht zeichnet Kotkansalo verantwortlich (42./PP). Green sorgt mit dem 3:8 lediglich für Ergebniskosmetik (56.).

Die Graz99ers liegen nur mehr einen Zähler hinter Spitzenreiter KAC an zweiter Stelle. Auch das Ticket zur Champions Hockey League rückt in greifbare Nähe, der Vorsprung auf Red Bull Salzburg beträgt bei einem Spiel weniger sechs Punkte.

Für FTC-Telekom Budapest setzt es dagegen den nächsten Rückschlag im Kampf um die Pre-Playoffs, die zehntplatzierten Black Wings Linz sind weiter fünf Punkte entfernt. Vier Partien haben die Ungarn noch ausständig.