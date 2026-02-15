FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Endstand
3:8
2:4 , 0:3 , 1:1
  • Rasmus Bengtsson
  • Aku Kestila
  • Gordon Green
  • Marcus Vela
  • Marcus Vela
  • Frank Hora
  • Kilian Zündel
  • Chris Collins
  • Josh Currie
  • Marcus Vela
  • Kasper Aleksanteri Kotkansalo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Graz99ers kehren furios aus der ICE-Pause zurück

Die Steirer schenken dem Liga-Neuling vor deren Fans gleich acht Treffer ein. Das CHL-Ticket rückt in greifbare Nähe.

Graz99ers kehren furios aus der ICE-Pause zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Graz99ers machen nach der Länderspielpause dort weiter, wo sie aufgehört haben.

In der 47. Runde der win2day ICE Hockey League feiern die Steirer einen 8:3-Kantersieg bei FTC-Telekom Budapest.

Der Torreigen wird früh eröffnet, Vela schnürt mit Treffern in den Spielminuten vier und acht gleich einen Doppelpack. Innerhalb von 91 Sekunden bauen Comebacker Hora (13.) und Zündel (14.) die Führung auf 4:0 aus.

Der ungarische Hauptstadt-Klub schöpft kurz vor der Pause neue Hoffnung, als Bengtsson und Kestila binnen 48 Sekunden auf 2:4 verkürzen (jeweils 20.).

Graz lässt nicht locker

Besagte Hoffnung lebt jedoch nicht lange, da Collins den Vorsprung nur 1:05 Minuten nach Wiederbeginn wieder auf drei Tore ausbaut (22.). Currie legt kurz darauf das 6:2 nach (23.).

Die Truppe von Head Coach Dan Lacroix lässt daraufhin nicht locker, Vela verbucht einen Triplepack (29.). Für den Schlusspunktaus Grazer Sicht zeichnet Kotkansalo verantwortlich (42./PP). Green sorgt mit dem 3:8 lediglich für Ergebniskosmetik (56.).

Die Graz99ers liegen nur mehr einen Zähler hinter Spitzenreiter KAC an zweiter Stelle. Auch das Ticket zur Champions Hockey League rückt in greifbare Nähe, der Vorsprung auf Red Bull Salzburg beträgt bei einem Spiel weniger sechs Punkte.

Für FTC-Telekom Budapest setzt es dagegen den nächsten Rückschlag im Kampf um die Pre-Playoffs, die zehntplatzierten Black Wings Linz sind weiter fünf Punkte entfernt. Vier Partien haben die Ungarn noch ausständig.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit FTC-Telekom - Graz99ers

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit FTC-Telekom - Graz99ers

ICE Hockey League
VSV macht großen Schritt im Pre-Playoff-Rennen

VSV macht großen Schritt im Pre-Playoff-Rennen

ICE Hockey League
Schwere Verletzung von NHL-Star schockt Schweizer Eishockey-Team

Schwere Verletzung von NHL-Star schockt Schweizer Eishockey-Team

Olympia
2
Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia: Startliste für den Slalom der Männer

Olympia
Slalom: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner

Slalom: Alle Olympiasieger und Medaillengewinner

Olympia
Gasser zieht souverän ins Slopestyle-Finale ein

Gasser zieht souverän ins Slopestyle-Finale ein

Snowboard
Olympia LIVE: Kanadas Star-Ensemble trifft auf Frankreich

Olympia LIVE: Kanadas Star-Ensemble trifft auf Frankreich

Olympia
1

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Graz99ers FTC-Telecom Budapest