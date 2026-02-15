Der VSV kehrt mit gemischten Gefühlen vom Roadtrip in Ungarn in die Heimat zurück. Nach dem 4:2-Sieg am Samstag in Budapest setzt es tags darauf in der 47. Runde der win2day ICE Hockey League eine 4:5-Niederlage bei Fehervar AV19.

In Szekesfehervar wechselt die Führung mehrmals, als erstes trifft Archibald für den Gastgeber (9./PP). Nur 41 Sekunden später gelingt Scherbak der Ausgleich (10.), Rebernig dreht das Spiel kurz vor Drittelende (19./PP).

Beim 2:1 zur ersten Pause bleibt es nicht, Kuralt egalisiert den Spielstand sieben Sekunden vor der Sirene (20./PP).

Fehervar hat das letzte Wort

Nach der Pause geht es in dieser Tonart weiter, Gerlach schießt die Ungarn neuerlich in Front (25.). Hughes trifft zum 3:3 (34.), doch der Spielstand hält nur 20 Sekunden, ehe Gerlach den Doppelpack schnürt (34.).

Kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts erzielt auch Rebernig sein zweites Tor des Abends (41./PP), das letzte Wort hat aber Fehervar in Form von Erdely (51.).

Die Ungarn beenden damit ihre Negativserie, gewinnen erstmals nach sieben Niederlagen in Folge wieder und setzen sich mit 57 Punkten auf die neunte Position. Einen Zähler mehr am Konto haben die achtplatzierten Villacher.