"Akku endgültig leer": ÖSV-Athletin beendet Karriere

Julia Leitinger hat ihre Biathlon-Karriere beendet. Das verkündet die Salzburgerin in den sozialen Medien.

"Bye bye Biathlon!", schreibt Leitinger auf Instagram. "Nach der 2. Krankheit in diesem Winter hab ich mich dazu entschlossen meine Biathlonkarriere zu beenden. Die letzten Jahre haben sehr an meiner Energie genagt und jetzt ist der Akku endgültig leer."

Wie Scheitern fühle sich die Entscheidung nicht an, so die 30-Jährige. "Ich würde die letzten 4 Jahre genau so wieder machen! Trotzdem hatte ich lange Angst vor diesem Moment 'tschüss' sagen zu müssen, aber es fühlt sich gerade richtig an."

Olympia-Teilnahme in Peking

Leitinger holte 2014 bei den Jugend-Weltmeisterschaften in Presque Isle (USA) Einzel-Gold. Ein Jahr später debütierte sie im Weltcup, in dem sie es vier Mal unter die besten zehn schaffte. In der Staffel erreichte sie 19 Top-10-Platzierungen.

Vor vier Jahren nahm sie unter ihrem Geburtsnamen Schwaiger an den Olympischen Winterspielen in Peking teil. Seit 2024 ist sie mit dem ehemaligen Biathleten Bernhard Leitinger verheiratet.

"Jetzt freue ich mich auf alles, was kommt. Stay tuned (Bleibt dran, Anm.) für mein nächstes Abenteuer", schreibt die Salzburgerin abschließend auf Instagram.