Nika Prevc jubelt auch beim Weltcup-Finale in Planica

Nika Prevc feiert bei der Skiflug-Premiere der Frauen in Planica einen perfekten Saison-Abschluss. Für die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin ist es der 18. Saisonsieg.

Die 21-Jährige jubelt nach einer famosen Saison vor einer großartigen Kulisse auf der slowenischen Großschanze. Erst am Vortag verbesserte sie mit 242,5 Metern den eigenen Skiflug-Weltrekord.

Prevc holt sich den Sieg vor den heimischen Fans (405,3) vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal (-17,2) und Nozomi Maruyama aus Japan (-43,6). Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (NOR) belegt knapp dahinter den vierten Platz (-44,1).

Julia Mühlbacher landet aus ÖSV-Sicht am 12. Rang (-133,2). Nach dem frühzeitigen Saisonende von Lisa Eder ist sie die einzige ÖSV-Adlerin auf der Skiflugschanze in Planica.