NEWS

Nika Prevc jubelt auch beim Weltcup-Finale in Planica

Die junge Slowenin untermauert ihre Vormachtstellung auch beim Saisonfinale in Planica. ÖSV-Adlerin Mühlbacher verpasst die Top-10.

Nika Prevc jubelt auch beim Weltcup-Finale in Planica Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nika Prevc feiert bei der Skiflug-Premiere der Frauen in Planica einen perfekten Saison-Abschluss. Für die dreifache Gesamtweltcup-Siegerin ist es der 18. Saisonsieg.

Die 21-Jährige jubelt nach einer famosen Saison vor einer großartigen Kulisse auf der slowenischen Großschanze. Erst am Vortag verbesserte sie mit 242,5 Metern den eigenen Skiflug-Weltrekord.

Prevc holt sich den Sieg vor den heimischen Fans (405,3) vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal (-17,2) und Nozomi Maruyama aus Japan (-43,6). Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (NOR) belegt knapp dahinter den vierten Platz (-44,1).

Julia Mühlbacher landet aus ÖSV-Sicht am 12. Rang (-133,2). Nach dem frühzeitigen Saisonende von Lisa Eder ist sie die einzige ÖSV-Adlerin auf der Skiflugschanze in Planica.

Mehr zum Thema

Prevc knackt selbst aufgestellten Frauen-Weltrekord

Prevc knackt selbst aufgestellten Frauen-Weltrekord

Skispringen
Enge Flugshow: Österreich gewinnt letztes Teamfliegen der Saison

Enge Flugshow: Österreich gewinnt letztes Teamfliegen der Saison

Skispringen
Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
29
Skifliegen LIVE: Teambewerb der Männer in Planica

Skifliegen LIVE: Teambewerb der Männer in Planica

Skispringen
Embacher nach Sturz: "Hat wilder ausgeschaut, als es war"

Embacher nach Sturz: "Hat wilder ausgeschaut, als es war"

Skispringen
2
Prevc nimmt gestürztem Embacher Führung im Skiflug-Weltcup ab

Prevc nimmt gestürztem Embacher Führung im Skiflug-Weltcup ab

Skispringen
Embacher stürzt beim Skifliegen in Planica!

Embacher stürzt beim Skifliegen in Planica!

Skispringen
2

Kommentare

Wintersport Skispringen Julia Mühlbacher Nika Prevc