Sabres St. Pölten gewinnt EWHL-Finalhinspiel gegen Aisulu Almaty

Sabres St. Pölten gewinnt am Freitag in Kapfenberg das Hinspiel im Finale der European Women's Hockey League (EWHL) gegen Aisulu Almaty 3:1 (0:0,3:0,0:1).

Die Treffer der Niederösterreicherinnen erzielen Tamina Schall (27.), Artemis Tekin (28.) und Alex Gowie (31.), der Ehrentreffer durch Annalise Hayes (58.) kommt zu spät.

Das Rückspiel steigt am Sonntag (14:45 Uhr) in St. Pölten. Im Vorjahr hatte St. Pölten das gleichlautende Endspiel gegen Almaty knapp verloren.

Das Hinspiel um Platz 3 gewinnt MAC Budapest gegen die KSV Highlanders aus Neuberg sicher 5:2 (2:1,2:0,1:1).