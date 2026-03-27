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NEWS
Sabres St. Pölten gewinnt EWHL-Finalhinspiel gegen Aisulu Almaty
Das Rückspiel findet bereits am Wochenende in St. Pölten statt.
Sabres St. Pölten gewinnt am Freitag in Kapfenberg das Hinspiel im Finale der European Women's Hockey League (EWHL) gegen Aisulu Almaty 3:1 (0:0,3:0,0:1).
Die Treffer der Niederösterreicherinnen erzielen Tamina Schall (27.), Artemis Tekin (28.) und Alex Gowie (31.), der Ehrentreffer durch Annalise Hayes (58.) kommt zu spät.
Das Rückspiel steigt am Sonntag (14:45 Uhr) in St. Pölten. Im Vorjahr hatte St. Pölten das gleichlautende Endspiel gegen Almaty knapp verloren.
Das Hinspiel um Platz 3 gewinnt MAC Budapest gegen die KSV Highlanders aus Neuberg sicher 5:2 (2:1,2:0,1:1).