"Spuren einer Legende": Neue Doku über Ski-Ikone Sailer

Am kommenden Montag (17. November) wäre Ski-Legende Toni Sailer 90 Jahre alt geworden.

Aus Anlass dieses Jubiläums des 2009 verstorbenen österreichischen Jahrhundertsportlers präsentieren ServusTV und Wildwood Filmes & Creatives eine neue Dokumentation.

"Toni Sailer - Spuren einer Legende" widmet sich auch dem bevorstehenden 70-jährigen Jubiläum der drei Olympiasiege in Cortina d'Ampezzo 1956, wo auch die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr stattfinden.

Kitzbühel eröffnet "Toni-Sailer-Platz"

Die 75-minütige Doku wird am Geburtstag Sailers, der als der "Schwarze Blitz aus Kitz" in die Annalen einging, auf ServusTV (20:15 Uhr) zu sehen sein.

Regisseur Markus Mörth zeigt anhand von Archivmaterial die wichtigsten Stationen des Tirolers und spricht auch mit Weggefährten über den Menschen Toni Sailer abseits des um ihn entstandenen Mythos.

Am Montag wird in Kitzbühel zu Ehren der Skilegende auch der Toni-Sailer-Platz offiziell eröffnet, schon vor einem Jahrzehnt wurde ihm zu Ehren ein Denkmal mitten im Ort enthüllt.

Sailer war am 24. August 2009 im Alter von 73 Jahren einem Krebsleiden erlegen.