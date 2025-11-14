Steiermark-Joker: Coole Berge & heiße Quellen
Mit dem Steiermark-Joker erleben Sie den Winter in all seinen Facetten – von atemberaubenden Skitagen auf den schönsten Pisten, bis hin zu wohltuender Entspannung in den Top-Thermen der Steiermark.
Grenzenloses Skivergnügen auf 28 Skibergen
Ob sportlich-ambitioniert oder genussvoll mit der ganzen Familie – mit dem Steiermark Joker erleben Sie grenzenlosen Pistenspaß in den steirischen Top-Wintersportregionen. Von der Region Schladming-Dachstein über das Ausseerland/Salzkammergut, das Schneebärenland und das Mariazeller Land/Hochschwab, bis hin zur Waldheimat Mürztal, den Murtaler Skibergen, dem Stuhleck in der Skiregion Semmering oder dem Salzstiegl – hier ist für jede und jeden das perfekte Winterabenteuer dabei.
© Gregor Hartl
Ruhe & Entspannung in den steirischen Top-Thermen
Wer den Winter lieber in der warmen Quelle genießt, wird mit dem Steiermark-Joker ebenfalls verwöhnt: Entspannen Sie in einer der fünf renommierten Thermen – der Therme Loipersdorf, der Parktherme Bad Radkersburg, der Heiltherme Bad Waltersdorf, der Therme der Ruhe Bad Gleichenberg oder der Therme Nova.
© Kurhaus Bad Gleichenberg / Werner Krug
Sechs Monate Wintergenuss – mit nur einer Karte
Erleben Sie vom 1. November 2025 bis 30. April 2026 grenzenlosen Skispaß und wohltuende Thermenwellness – in allen geöffneten Partnerbetrieben, mit nur einer Karte.
Exklusive Vorteilspakete
Profitieren Sie von attraktiven Angeboten für:
Familien (z. B. Familien- oder Geschwister-Paket)
Paare (Partner-Paket)
Junge Erwachsene unter 28 Jahren – mit dem günstigen U28-Joker
Sichern Sie sich jetzt Ihre Kombi-Karte zum Vorverkaufspreis bis 4. Dezember 2025 unter: www.steiermarkjoker.at