Red Bull Salzburg will im hohen Norden die Überraschung in der Champions Hockey League (CHL) perfekt machen.

Österreichs Eishockeymeister ist mit einem 3:1 aus dem Heimspiel zum Viertelfinal-Retourmatch am Dienstag (ab 19.00 Uhr im LIVE-Ticker und live auf ORF Sport +) in Karlstad gegen Färjestads BK gereist. Salzburg peilt das zweite CHL-Halbfinale in der Klubgeschichte an.

Die Mannschaft von Head Coach Oliver David hat sich mit einer starken Leistung gegen den zehnfachen schwedischen Meister eine gute Ausgangsposition erspielt.

"Es geht um viel für uns. Aber wir sind auch der Underdog, es haben sich nicht viele erwartet, dass wir überhaupt in dieser Position sind", sagte Stürmer Peter Schneider, der in Schweden beim besten Team des CHL-Grunddurchgangs nicht nur verteidigen will.

"Zwei Tore sind eine gute Führung, aber das über 60 Minuten zu bringen, da müssen wir schon richtig attackieren."

Färjestads-Coach zuversichtlich

Die Schweden wollen aus der Niederlage im Hinspiel die richtigen Schlüsse ziehen und sich besser auf das schnelle und aggressive Spiel der Bullen einstellen. "Jetzt haben wir aus der Nähe gesehen, wie sie sich verhalten. Sie skaten viel und arbeiten hart", sagte Trainer Tomas Mitell, der voller Zuversicht meinte: "Wir haben jede Chance zu gewinnen, und hier zu Hause sind wir normalerweise stark."

Beim Viertelfinal-Erfolg der Salzburger vor sechs Jahren waren mit Thomas Raffl, Peter Hochkofler, Mario Huber und Florian Baltram vier aktuelle Spieler dabei. Damals kam das Aus in der Vorschlussrunde gegen Red Bull München.

Im Halbfinale am 14./15. und 21./22. Jänner wartet auf den Aufsteiger der Gewinner der Begegnung zwischen Sparta Prag und Växjö Lakers. Die Schweden gewannen das Hinspiel in Prag mit 2:1.