    news

    CHL LIVE: Odense - Red Bull Salzburg

    In der fünften Runde der Champions Hockey League muss der ICE-Meister auswärts nach Dänemark. LIVE-Infos:

    Spieltag Nummer fünf in der Champions Hockey League!

    Der EC Red Bull Salzburg bekommt es auswärts mit den Odense Bulldogs aus Dänemark zu tun (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Bisher konnten die Eisbullen zwei Siege einfahren. GKS Tychy bezwangen sie mit 3:1, auch gegen die Pinguins Bremerhaven holte man drei Punkte (3:2-Sieg). Zuletzt musste der ICE-Meister aber zwei Niederlagen gegen Ilves Tampere (1:2) und KalPa Kuopio (2:3) hinnehmen.

    Die Bulldogs warten weiter auf den ersten Dreier, nur zum Auftakt gelang ein Sieg über Mountfield HK, allerdings erst im Shootout. Die restlichen drei Partien gegen Kometa Brno, die ZSC Lions sowie den KAC gingen allesamt verloren.

    LIVE-Ticker:

    RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen

    Kommentare