Der ÖSV nimmt nach der laufenden Saison umfassende Veränderungen im Biathlon-Lager vor.

Franz Berger, der seit Sommer 2019 als Sportlicher Leiter dieser Sparte vorsteht, wird sein Amt mit Ende der Saison zurücklegen. Diese Entscheidung hätte der langjährige Funktionär und OK-Chef des Weltcups in Hochfilzen bereits am 10. März 2025 beim Weltcup in Pokljuka bekanntgegeben, heißt es in einer Aussendung des Skiverbandes.

Nach Gesprächen mit der Geschäftsführung des Verbandes habe sich Berger dazu entschlossen, "einen Schritt zur Seite zu treten, um einen notwendigen Umbruch und neue Impulse im heimischen Biathlonteam zu ermöglichen", schreibt der ÖSV.

"Franz Berger ist und wird im österreichischen Biathlonsport immer eine herausragende Persönlichkeit sein. Als Sportlicher Leiter hat er in dieser Sparte hervorragende Arbeit geleistet", bedankt sich ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher für dessen unermüdlichen Einsatz.

Bergers Nachfolger soll zeitnah kommuniziert werden, mit Ex-Athlet Christoph Sumann gibt es bereits einen heißen Anwärter auf den Posten.

Bitnes und Landertinger gehen ebenfalls

Auch die Zusammenarbeit mit Männer-Cheftrainer Vegard Bitnes und Dominik Landertinger wird nach der Saison beendet.

Bitnes übernahm im Frühjahr 2022 das Amt von Ricco Groß und leitete knapp drei Jahre lang die Geschicke des heimischen Männer-Teams. Wer die Nachfolge des 42-Jährigen antreten wird, steht noch nicht fest.

Landertinger unterstützte in derselben Zeit das Biathlonteam in beratender Funktion. Die Zusammenarbeit mit dem mehrfachen Medaillengewinner wird im Zuge des Umbruchs ebenfalls mit Ablauf des Winters zu Ende gehen.

Im Laufe der Saison sei der Entschluss gereift, "dass es einen neuen Input für das Männer-Team benötigt, um vor allem bei der Heim-WM 2028 in Hochfilzen erfolgreich sein zu können", erklärt Stecher den Abschied von Vegard Bitnes.

"Auch Dominik Landertinger hat das heimische Team als Berater in den letzten Jahren tatkräftig unterstützt. Im Sinne der geplanten Umstrukturierung werden wir jedoch auch in diese Richtung neue Wege einschlagen und wollen uns noch einmal bei Dominik für dessen Expertise in den letzten Jahren bedanken", meint Stecher abschließend.

