Biathlon-Beben! Trio um Cheftrainer Bitnes muss wohl gehen

Das österreichische Biathlon-Team steht vor einem radikalen Umbruch.

Wie die "Krone" am Dienstag berichtet, soll es in der Führungsetage des österreichischen Skiverbandes zu einer folgenschweren Entscheidung gekommen sein. Demnach wird sich der ÖSV mit Ende der Saison von Franz Berger, dem Leiter der Sparte Biathlon, sowie dem norwegischen Herren-Cheftrainer Vegard Bitnes trennen.

Auch der langjährige Profi und gegenwärtige Berater Dominik Landertinger muss offenbar gehen. Eine Bestätigung aus offiziellen Kanälen steht noch aus.

Sumann soll übernehmen

Weiters geht die "Krone" davon aus, dass mit Ex-Athlet Christoph Sumann bereits ein Topkandidat für die Nachfolge von Berger auserkoren wurde: "Fakt ist, dass ich Interesse bekundet habe. Es gab Gespräche, aber noch nichts Konkretes", so Sumann auf Nachfrage, "Die Sparte Biathlon liegt mir am Herzen, das ist mein Sport."

Die heimischen Biathlon-Herren blieben in diesem Winter erneut weit hinter den ohnehin schon gedämpften Erwartungen zurück. Vor dem finalen Renn-Wochenende in Oslo steht nur ein einziger Top-10-Platz in einem Einzelbewerb zu Buche. Im Gesamtweltcup rangiert Simon Eder als bester ÖSV-Athlet an der 35. Position.