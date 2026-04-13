Iran-Boykott: Fährt Italien doch noch zur WM?

Boykottiert der Iran die WM aufgrund der politischen Lage? Fix ist mittlerweile nur, die Spiele in den USA werden aufgrund der Logistik nicht nach Mexiko verlegt. Eine mögliche Absage steht weiter im Raum.

Genau in jenem Fall braucht es aber Ersatz. Die Entscheidung dafür liegt im 37-köpfigen FIFA-Rat. Naheliegend wären die Vereinigte Arabische Emirate, ein asiatisches Team, das in den Playoffs gescheitert ist.

Iran droht Strafe bei später Absage

Wie "The Athletic" berichtet, könnte die FIFA den möglicherweise frei werdenden Platz aber auch in einem interkontinentalen Superplayoff ausspielen. Genau in jenem Fall könnte auch Italien - im europäischen Playoff-Finale an Bosnien gescheitert - zum Zug kommen. Der Europameister von 2021 darf zumindest darauf hoffen.

Laut Reglement muss Iran bis 13. Mai entscheiden, andernfalls steht eine Geldstrafe von 500.000 Euro aus.