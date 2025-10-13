Suche
    ÖSV-Biathlet Felix Leitner verkündet Karriereende

    Der ehemalige Juniorenweltmeister hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme und zieht jetzt einen Schlussstrich.

    ÖSV-Biathlet Felix Leitner verkündet Karriereende Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Felix Leitner hat sein Karriereende bekanntgegeben.

    Wie der ÖSV-Biathlet auf Instagram verkündete, zieht er nun nach 16 Jahren Biathlon-Alltag den Schlussstrich.

    Der Tiroler gehörte einst zu den größten Talenten im Nachwuchsbereich. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2015 und 2016 konnte der mittlerweile 28-Jährige insgesamt fünf Medaillen gewinnen, drei davon in Gold.

    Im Erwachsenenbereich konnte er sich jedoch nie wirklich in der absoluten Weltspitze etablieren. Seine größten Erfolge waren der Europameistertitel 2018 im Einzel in Ridnaun, sowie ein zweiter Platz beim Weltcup-Massenstart 2021 in Oberhof.

    In den letzten Jahren hatte Leitner mit einem Leistungsabfall zu kämpfen. Für die anstehende Olympia-Saison wäre er nicht mehr im ÖSV-Biathlon-Kader gestanden.

    Kommentare