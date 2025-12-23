Norwegischer Biathlon-Weltcupsieger mit 27 Jahren verstorben

Sivert Guttorm Bakken ist tot.

Der norwegische Biathlet wurde in seinem Hotelzimmer im italienischen Ort Lavazè leblos aufgefunden. Die Todesursache ist derzeit noch unbekannt.

"Unsere Gedanken sind in erster Linie bei Siverts Familie und allen ihm Nahestehenden. Wir kooperieren mit den italienischen Behörden vor Ort, um herauszufinden, was passiert ist", heißt es vom Verband Norwegens.

Bakken feierte sein Weltcup-Debüt Anfang 2021, schon in der Folgesaison holte er sich die Gesamtwertung im Massenstart. Den einzigen Weltcup-Rennsieg feierte er im März 2022 in Oslo.

In Folge einer Herzmuskelentzündung musste der nur 27 Jahre alt gewordene Athlet in der Vergangenheit aussetzen und kehrte erst diese Saison in den Weltcup zurück. Erst vor zwei Wochen holte er in Östersund einen vierten Platz über 20 Kilometer.