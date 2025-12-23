NEWS

Zweifacher Ex-Weltmeister bei Darts-WM schon in Runde zwei out

Peter Wright scheidet gegen einen deutschen WM-Debütanten aus.

Zweifacher Ex-Weltmeister bei Darts-WM schon in Runde zwei out Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Frühes Aus für den zweifachen Ex-Weltmeister.

Peter Wright ist am Dienstag bei der Darts-WM in London schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Schotte unterlag dem deutschen WM-Debütanten Arno Merk 0:3.

Der britische Paradiesvogel trat mit lila Haaren an. Er war 2020 und 2022 Weltmeister im Ally Pally. Wright könnte nun aus den Top 32 der Weltrangliste fallen.

Am Samstag tritt der Österreicher Mensur Suljovic in der dritten Runde gegen den englischen Titelverteidiger Luke Littler an.

Mehr zum Thema

"Kein Betrug" - Weltmeister Littler stellt sich hinter Suljovic

"Kein Betrug" - Weltmeister Littler stellt sich hinter Suljovic

Mehr Sport
25
Darts-WM: Favorit setzt sich gegen 71-jährige Legende durch

Darts-WM: Favorit setzt sich gegen 71-jährige Legende durch

Mehr Sport
Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Mehr Sport
5
Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Große Überraschung! Ex-Weltmeister Price bei Darts-WM raus

Mehr Sport
Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Dritte Runde für Suljovic! Geht es nun gegen Littler?

Mehr Sport
32
Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Kritik vom Gegner an Suljovic: "Das ist kein Darts"

Mehr Sport
35
Grünes Licht für Olympiasieger Bontus nach Belastungstest

Grünes Licht für Olympiasieger Bontus nach Belastungstest

Mehr Sport
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Alexandra Palace Darts-WM Peter Wright Luke Littler Großbritannien Mensur Suljovic Gerwyn Price