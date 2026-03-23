Olympia-Zweiter gibt nach schwerem Sturz in Vikersund Entwarnung

Entwarnung im polnischen Skisprunglager nach dem Sturz von Kacper Tomasiak!

Der 19-Jährige kam am Sonntag in der Qualifikation für den zweiten Einzelbewerb auf der Skiflugschanze in Vikersund bei der Landung bei 192 Metern schwer zu Sturz und blieb vorerst im Auslauf liegen. Dort wurde er von Sanitätern behandelt und anschließend mit dem Akia abtransportiert.

Schuster: "Da hat er nicht mit einem Sturz gerechnet"

Der ehemalige Skispringer Werner Schuster kommentierte den Sturz des dreimaligen Olympiamedaillengewinners laut "Eurosport" wie folgt: "Er springt hier auf, das machen viele Sportler falsch. Das ist hier ein ewig langer Hang, da schaltet er im Kopf schon ab und bei dieser langen Fahrt nach unten frisst es ihm den linken Ski. Da hat er überhaupt nicht mit einem Sturz gerechnet, schade um den jungen Mann."

Bereits am Abend gab FIS-Renndirektor Sandro Pertile erste Entwarnung. Es sei alles in Ordnung und nichts Ernstes passiert.

Später kam dann auch von Tomasiak selbst die Bestätigung per Instagram. Er schrieb: "Glücklicherweise ist alles in Ordnung, danke für die Unterstützung."

Das Springen fand bei schwierigen Windverhältnissen statt und wurde kurz darauf abgesagt. Auch der Wettkampf selbst fand nach einigen Verschiebungen nicht statt.

Das Statement von Tomasiak: