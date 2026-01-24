NEWS

Snowboard: Sieg für Prommegger/Payer im Teambewerb

Das Duo setzte sich im großen Finale gegen Italien durch.

Österreichs Snowboard-Asse Andreas Prommegger/Sabine Payer haben am Samstag beim Weltcup auf der Simonhöhe den Teambewerb im Parallel-Riesentorlauf gewonnen.

Sie setzten sich im großen Finale gegen Aaron March/Lucia Dalmasso aus Italien durch. Im Viertelfinale Endstation war für Benjamin Karl/Martina Ankele, im Achtelfinale für Christoph Karner/Jessica Pichelkastner und den Freitag-Zweiten Fabian Obmann mit Claudia Riegler.

"Für mich war es sehr wichtig, weil die Saison nicht so einfach war. Das tut so gut für die Seele", sagte Prommegger, der denkt, dass das Olympiaticket fix sein sollte.

Payer freute sich über den Erfolg. "Zuhause zu gewinnen, ist mega", meinte die Kärntnerin, die im Einzelrennen am Vortag Siebente war.

