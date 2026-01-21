NEWS

Biathlon: Matti Pinter gewinnt bei Junioren-EM Silber

Der 18-Jährige muss sich im finnischen Imatra im Einzel nur einem Tschechen geschlagen geben.

Biathlon: Matti Pinter gewinnt bei Junioren-EM Silber Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Erfolgserlebnis für Österreich bei der Junioren-Europameisterschaft im Biathlon!

Im Finnischen Imatra gewinnt Matti Pinter, Sohn von Ex-Biathlet Fritz Pinter, im Einzel über 15 Kilometer die Silbermedaille. Am Ende fehlen dem 18-Jährigen 26,1 Sekunden auf Sieger David Elias aus Tschechien. Dritter wird der Lette Rihards Lozbers.

Mit Thomas Marchl (15.) und Matthäus Schönaigner (24.) landen zwei weitere Österreicher unter den Top 30.

