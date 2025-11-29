Biathlon-Frauen-Staffel vergibt Halbzeitführung

Die österreichische Biathlon-Staffel der Frauen zeigt sich zum Saisonstart stark. Die ÖSV-Athletinnen werden in Östersund Fünfte.

Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Anna Gandler und Anna Andexer kämpfen am Samstag lange um den Sieg mit, müssen aber am Ende Sieger Frankreich sowie Italien, Tschechien und Schweden den Vorrang lassen.

Die ersten drei ÖSV-Athletinnen leisten sich einige Nachlader, Hauser und Gandler führen das Rennen in Schweden zeitweise dennoch an. Auf das Podium fehlt schließlich eine Minute, da Andexer im letzten Stehendschießen in die Strafrunde muss.

Am Sonntag finden die Mixed-Rennen statt, bevor kommende Woche in Östersund die Einzelrennen auf dem Programm stehen.