ÖSV-Biathlon-Check: Vieles anders, alles besser?

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Endlich wieder Biathlon!

Der Auftakt in die Olympia-Saison geht im schwedischen Östersund über die Bühne. Am Samstag stehen zunächst die Staffel-Rennen von Frauen (13:15 Uhr) und Männern (16:55 Uhr) auf dem Programm.

Bevor es losgeht, versorgt euch LAOLA1 - wie jedes Jahr - mit der großen Saisonvorschau: Was ist von Österreichs Loipenjäger:innen heuer zu erwarten? Wie sieht es im Männer-Team nach dem massiven Umbruch aus und können wir uns bei den Frauen auf eine Erfolgssaison freuen?

Keine optimale Vorsaison

Ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr.

Beginnen wir mit dem Positiven: Bei den Frauen schlummerte großes Potenzial, das aber aus verschiedenen Gründen nicht abgerufen werden konnte. Bei den Männern ging der Trend weiter nach unten, wenngleich man auch aus den bestehenden Möglichkeiten mehr hätte herausholen können.

ÖSV-Saisonrückblick: In der Krise liegt die Kraft>>>

Aber tun wir das, was auch der seit gut einem halben Jahr amtierende neue Biathlon-Spartenchef Christoph Sumann tut und blicken nach vorne.

Kurzfristig liegt der Fokus freilich ganz klar auf Olympia, längerfristig auf der Heim-WM 2028. Die Arbeit dafür beginnt jetzt, Schritte dahin wurden bereits gesetzt.