Hauser/Eder verpassen Podest bei historischem Schweiz-Sieg

Historischer Tag für die Schweiz!

Das Duo aus Aita Gasparin und Niklas Hartweg holt in der Single-Mixed-Staffel von Pokljuka den ersten Sieg eines Schweizer Teams in der Weltcup-Geschichte.

Rang zwei holt sich Schweden mit Johanna Skottheim und Jesper Nelin (0+4/+9,4), Dritter wird Nachbar Finnland mit Suvi Minkinnen und Teero Seppala (0+9/+12,1).

Hauser/Eder verpassen das Stockerl

Für Österreich mit dem Duo aus Lisa Hauser und Simon Eder, das lange um das Podest mitkämpft, wird es Rang sieben (0+7/+34,8).

Hauser macht es im ersten Umlauf gut und übergibt mit zwei Nachladern knapp hinter Finnland auf Rang zwei liegend an Simon Eder. Der Routinier muss stehend aber zweimal nachladen und verliert dadurch Zeit.

Hauser beweist in ihrem zweiten Turn ihre tolle Laufform (schnellste Laufzeit in ihrer ersten Runde), auch im Schießen klappt es mit einem Nachlader gut, was das ÖSV-Duo wieder auf Rang drei nach vorne bringt.

Doch auch beim zweiten Mal will es für Eder am Schießstand nicht wie gewohnt klappen, liegend braucht er zwei Nachlader, stehend bleibt er fehlerfrei, was aber nicht für eine Aufholjagd reicht.

Finnlands dritter Rang schmerzt Rot-Weiß-Rot

Durch das Ergebnis wächst auch Österreichs Rückstand auf Finnland im Nationen-Cup der Männer weiter an und beträgt nun 116 Punkte. Österreich hätte als Elfter in der kommenden Saison nur vier Startplätze zur Verfügung, für einen fünften bräuchte es Rang zehn.

Für die Nationenwertung sind aber nur noch die Mixed-Staffel (Sonntag, ab 14:45 Uhr) sowie der Sprint kommende Woche in Oslo ausschlaggebend.