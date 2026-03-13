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Hauser bei Simon-Sieg knapp in den Top 20

Die routinierte ÖSV-Athletin wird beste Österreicherin. Gandler macht läuferisch eine gute Figur, vergibt ein Top-Ergebnis aber am Schießstand.

Hauser bei Simon-Sieg knapp in den Top 20 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Julia Simon gewinnt den Sprint der Frauen beim Biathlon-Weltcup im estischen Otepää.

Die Französin (0 Fehler) siegt vor der Italienerin Lisa Vittozzi (+2,9 Sek.) und Landsfrau Lou Jeanmonnot (+22,9), die ebenso fehlerfrei bleiben.

Gandler vergibt Chance auf Spitzenplatz im Stehendschießen

Beste Österreicherin ist einmal mehr Lisa Hauser als 20. (1/+1:31,7 Min.). Anna Gandler hat die Hand an einem Top-Ergebnis, verfehlt beim Stehendschießen aber zwei Scheiben und wird letztlich 30. (2/+1:40,4). Die 25-Jährige zeigt aber in der Loipe eine gefällige Leistung: Auf die Schnellste (Justine Braisaz-Bouchet) fehlen ihr 42,4 Sekunden.

Knapp außerhalb der Weltcuppunkte landet Tamara Steiner als 41. (1/+2:03,5). Anna Andexer schafft es als 59. knapp in die Verfolgung (3/+2:33,7). Diese wird Lea Rothschopf nur als Zuschauerin verfolgen. Sie verfehlt insgesamt sechs Scheiben und landet nur auf Rang 93 (6/+4:19,5).

Die 25 Biathletinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#25 - Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) - 11 Weltcupsiege
#25 - Denise Herrmann-Wick (Deutschland) - 11 Weltcupsiege

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