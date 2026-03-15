Ein Sonntag zum Vergessen für Österreichs Biathlet:innen

Österreichs Biathlet:innen erleben in Otepää einen Sonntag zum Vergessen.

In der Single-Mixed-Staffel erreichen Simon Eder und Lisa Hauser nach drei Strafrunden sowie 15 Nachladern mit 3:45,8 Minuten Rückstand nur den 15. Platz.

Den Sieg schnappt sich das norwegische Duo Sturla Holm Laegreid und Karoline Offigstad Knotten vor Schweden (3+13/+1:38,1 Minuten) und Finnland (1+15/+1:45,7).

Vier Strafrunden für Mixed-Quartett

Die Mixed-Staffel am Nachmittag nimmt aus rot-weiß-roter Sicht einen ähnlichen Verlauf.

Das Quartett Dominik Unterweger, Patrick Jakob, Anna Gandler und Anna Andexer kommt nicht über den 15. Rang (4+18/+3:47,1) hinaus. Gandler und Andexer müssen je zwei Strafrunden absitzen.

Trotz einer Strafrunde sowie 14 Nachladern triumphiert Schweden vor der Schweiz (0+6/+28,6 Sekunden) und den USA (0+14/+34,6). Letztere liegen vor der Übergabe an Schlussläuferin Margie Freed bereits 40 Sekunden vor der Konkurrenz.

Auf die Biathlet:innen wartet kommende Woche am Fuße des Holmenkollens in Oslo die letzte Station des Weltcup-Winters.