ÖSV-Biathletinnen rutschen in Otepää-Verfolgung zurück

Lisa Hauser hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Otepää nach dem 20. Sprint-Rang in der 10-km-Verfolgung keine Verbesserung geschafft.

Nach insgesamt vier Fehlschüssen landet die Tirolerin an der 23. Stelle (+2:59,8 Min.), Anna Gandler (6 Fehler/+3:42,2 Min.) wird wie im Sprint 30., Tamara Steiner 44. (3 Fehler/+3:43,4 Min.) und Anna Andexer 50. (6 Fehler/+5:25,4 Min.).

Den Sieg holt Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien mit insgesamt zwei Strafrunden vor der Finnin Suvi Minkkinen (1 Fehler/+26,2).

Platz drei geht an die Gesamtweltcup-Leaderin Lou Jeanmonnot (1 Fehler/+26,9 Sek.). Sprint-Siegerin Julia Simon wird nach sechs Schießfehlern bis auf Rang neun durchgereicht (+1:32,5 Min.).