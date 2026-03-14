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ÖSV-Biathletinnen rutschen in Otepää-Verfolgung zurück

Lisa Hauser kann sich im Vergleich zum Sprint nicht verbessern, Anna Gandler kann zumindest ihre Position halten.

ÖSV-Biathletinnen rutschen in Otepää-Verfolgung zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Lisa Hauser hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Otepää nach dem 20. Sprint-Rang in der 10-km-Verfolgung keine Verbesserung geschafft.

Nach insgesamt vier Fehlschüssen landet die Tirolerin an der 23. Stelle (+2:59,8 Min.), Anna Gandler (6 Fehler/+3:42,2 Min.) wird wie im Sprint 30., Tamara Steiner 44. (3 Fehler/+3:43,4 Min.) und Anna Andexer 50. (6 Fehler/+5:25,4 Min.).

Den Sieg holt Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien mit insgesamt zwei Strafrunden vor der Finnin Suvi Minkkinen (1 Fehler/+26,2).

Platz drei geht an die Gesamtweltcup-Leaderin Lou Jeanmonnot (1 Fehler/+26,9 Sek.). Sprint-Siegerin Julia Simon wird nach sechs Schießfehlern bis auf Rang neun durchgereicht (+1:32,5 Min.).

Die 25 Biathletinnen mit den meisten Weltcupsiegen

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#25 - Denise Herrmann-Wick (Deutschland) - 11 Weltcupsiege

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