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ÖSV-Skispringerinnen verpassen Spitzenplätze in Oslo deutlich

Lisa Eder fällt im zweiten Durchgang nach Zwischenrang acht weit zurück. Auch Julia Mühlbacher gelingt keine Verbesserung.

ÖSV-Skispringerinnen verpassen Spitzenplätze in Oslo deutlich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lisa Eder und Julia Mühlbacher haben in der zweiten Skisprung-Entscheidung der Frauen in Oslo nichts mit den Spitzenplätzen zu tun.

Die nach dem ersten Durchgang noch auf Platz acht liegende Eder setzt im zweiten Durchgang bereits nach 109 Metern auf, verliert zwölf Positionen und wird letztendlich nur 20. Direkt vor ihr landet Teamkollegin Mühlbacher auf Rang 19.

Yuki Ito führt hingegen einen japanischen Doppelsieg an. Die 31-Jährige fängt auf dem Weg zu ihrem zehnten Weltcup-Sieg ihre zur Halbzeit führende Landsfrau Nozomi Maruyama um 0,5 Punkte ab. Ito war nach dem ersten Durchgang auf Platz vier gelegen.

Platz drei geht an Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (-3,4 Punkte), Saison-Dominatorin Nika Prevc (-11,9) muss mit dem sechsten Platz vorliebnehmen.

Für die Frauen stehen zum Saison-Abschluss noch die Skiflug-Bewerbe in Vikersund und Planica an.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Yuki Ito (Japan) - 9 Weltcupsiege

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