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Skispringen heute: Der zweite Bewerb in Oslo

Wer holt sich zum Abschluss des Holmenkollen-Wochenendes den Sieg? LIVE-Infos:

Skispringen heute: Der zweite Bewerb in Oslo Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag findet der zweite Einzelbewerb der Skisprung-Männer auf der Großschanze in Oslo statt (im LIVE-Ticker >>>).

Es ist zugleich der letzte Skisprung-Weltcup in dieser Saison, bevor es nach Vikersund und Planica zum Skifliegen geht.

In den letzten vier Jahren stand am Holmenkollen immer ein Österreicher am Podest, zuletzt war es am Samstag Maximilian Ortner als Zweiter. Für den Kärntner war es die beste Weltcup-Platzierung.

LIVE-Ticker:

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#18 - Andreas Widhölzl (Österreich) - 18 Weltcupsiege

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