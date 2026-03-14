Laegreid setzt Siegeszug fort - ÖSV-Biathleten erneut weit zurück

Otepää bleibt fest in der Hand von Sturla Holm Laegreid!

Der 29-jährige Norweger, der bei Olympia (3x Silber, 2x Bronze) seine Form wiederfand, feiert am Samstag in der Verfolgung von Otepää seinen bereits dritten Weltcupsieg nach den Olympischen Spielen 2026.

Nachdem er am Donnerstag den Sprint für sich entscheiden konnte, gewinnt Laegreid in Estland auch die Verfolgung. Dank lediglich eines Schießfehlers siegt er am Ende mit einem gewaltigen Vorsprung von 2:33,4 Minuten vor Emilien Jacquelin (FRA/5 Fehler). Martin Uldal (NOR/5 Fehler/+2:46,7 Min.) wird Dritter.

Für die Österreicher ist es abermals ein Tag zum Vergessen. Von den zwei ÖSV-Biathleten, die es in die Verfolgung geschafft haben, klassiert sich Fabian Müllauer als 53. als bester Österreicher. Er begeht insgesamt zehn Schießfehler und kommt mit 7:17,6 Minuten Rückstand ins Ziel.

Patrick Jakob kommt als 60. als Letzter ins Ziel (8 Fehler/+9:22,1 Min.).