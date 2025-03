Lisa Hauser läuft beim ersten Rennen nach der Biathlon-WM in Lenzerheide zu ihrem besten Saison-Resultat.

Die 31-jährige Kitzbühelerin bleibt beim Sprint über 7,5 km fehlerfrei und klassiert sich mit exakt 37 Sekunden Rückstand an fünfter Stelle. Damit übertrifft sie ihren sechsten Platz aus dem Einzel beim Saisonauftakt in Kontiolahti. Auf das Podest fehlen ihr neun Sekunden.

"Das heute ist fast ein wenig unglaublich. Die bisherige Saison war zeitweise wirklich ein wenig hart und jetzt wieder bei der Flower Ceremony dabei zu sein, ist einfach richtig cool", sagte Hauser.

Alle vier Österreicherinnen in der Verfolgung dabei

Die weiteren Österreicherinnen haben mit den Spitzenplätzen nichts zu tun, qualifizieren sich aber für die Verfolgung am Samstag (17:40 Uhr). Lea Rothschopf erreicht den 44. Platz (1/+1:44,9 Min.), Tamara Steiner (0/+1:59,1 Min.) wird 50. und Anna Juppe landet mit zwei Strafrunden auf Rang 56 (+2:07,2). Anna Gandler fehlte erkrankt - mehr dazu hier >>>

Die Siegerin heißt etwas überraschend Ingrid Landmark Tandrevold. Die 28-jährige Norwegerin musste im Dezember noch wegen einer Herzrhythmusstörung operiert werden und feiert ihren ersten Sieg seit 1. März 2024 in Oslo. Die Ränge zwei und drei gehen mit Justine Braisaz-Bouchet (1/+15,1 Sek.) und Julia Simon (0/+20,9) an Frankreich.

Am Samstag stehen die Verfolgungen der Männer (14:55 Uhr) und Frauen (17:40 Uhr) an, am Sonntag finden im letztjährigen WM-Ort die Staffel-Bewerbe an.