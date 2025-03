Nächster Rückschlag für ÖSV-Biathletin Anna Gandler!

Die 24-Jährige kann nach ihrem vorzeitigen Aus bei der WM auch in Nové Město kein Rennen bestreiten, fällt erneut krankheitsbedingt aus.



Nachdem die Tirolerin in der vergangenen Woche wieder einwandfrei trainieren konnte, wurde sie nun bereits vor dem ersten Rennen in Tschechien wieder von gesundheitlichen Problemen gestoppt.

"Ein Alptraum, der nicht aufhört"

"Ein Alptraum, der nicht aufhört", schreibt Gandler auf Instagram. "Ich habe mich wieder zu 100 Prozent fit gefühlt, das Training war mehr als gut, mein Ruhepuls so nieder wie die ganze Saison noch nie und heute Nacht geht der ganze gesundheitliche Wahnsinn schon wieder los."

Wie es weitergeht, fragt sich die 24-Jährige - und antwortet selbst mit vielen Fragezeichen.

