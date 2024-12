Verpatzter Sonntag für Österreichs Biathlet:innen beim Heim-Weltcup in Hochfilzen.

Die Frauen-Staffel kam am Vormittag nicht über den 13. Platz hinaus (hier nachlesen >>>), das Männer-Quartett bestehend aus David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Fredrik Mühlbacher schneidet mit Rang 14 noch eine Position schlechter ab.

Trotz keiner Strafrunde und nur sieben Nachladern - dem zweitbesten Schieß-Ergebnis im Feld der 22 Nationen - fehlen am Ende 5:00,8 Minuten auf das siegreiche Frankreich (0+10).

"Les Bleus" feiert wie schon in Kontiolahti den Sieg in der Männer-Staffel, Norwegen (1+8/+49,0 Sek.) muss sich neuerlich mit dem zweiten Platz begnügen. Ausschlaggebend ist eine Strafrunde von Vebjörn Sörum beim letzten Stehendschießen. Das Podest wird von Schweden (1+14/1:59,2 Min.) komplettiert.

Für den Biathlon-Tross steht vor Weihnachten noch ein Weltcup im französischen Annecy-Le Grand Bornand an. Am Donnerstag steht dort der Sprint der Männer an.

